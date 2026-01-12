Ungarn gewährt dem ehemaligen polnischen Minister, der untersucht wird, Asyl

HQ

Ungarn hat Zbigniew Ziobro, Polens ehemaligen Justizminister, politisches Asyl gewährt, der wegen angeblichen Machtmissbrauchs und Missbrauchs öffentlicher Mittel während der vorherigen Regierung von Recht und Gerechtigkeit (PiS) untersucht wird.

Ziobro, einst eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der PiS und Architekt der umstrittenen Justizreformen, sieht sich 26 strafrechtlichen Vorwürfen gegenüber, darunter Vorwürfe, er habe eine organisierte Gruppe geleitet, die Geld aus einem Opfer-Unterstützungsfonds für politische Zwecke abzweigte. Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem, ob die Mittel zum Kauf von Pegasus-Spionagesoftware verwendet wurden, die angeblich gegen politische Gegner eingesetzt wurde.

Zbigniew Ziobro // Shutterstock

Seit PiS 2023 die Macht verlor, wird Polen von einer pro-europäischen Koalition unter Premierminister Donald Tusk regiert, die sich verpflichtet hat, Korruption zu untersuchen und die richterliche Unabhängigkeit wiederherzustellen. Ziobro bestreitet jegliches Fehlverhalten, bezeichnet den Fall als politisch motivierte Vendetta und sagt, er könne mit einem fairen Prozess zu Hause rechnen können.

Ungarns Entscheidung verstärkt die Spannungen zwischen Warschau und Budapest, langjährige Verbündete ihrer früheren nationalistischen Regierungen. Polnische Beamte reagierten wütend und warfen Ziobro vor, vor der Justiz geflohen zu sein, während der ungarische Außenminister mehreren Polen Asyl gewährt worden sei, die politische Verfolgung geltend machten.