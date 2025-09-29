HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Ungarn den Zugang zu einem Dutzend ukrainischer Nachrichtenagenturen gesperrt hat, nachdem Kiew kürzlich mehrere ungarischsprachige Portale eingeschränkt hat, die beschuldigt werden, pro-russische Narrative zu verbreiten. Der Schritt spiegelt die angespannten Beziehungen zwischen den Nachbarn wider, die bereits durch den Krieg in der Ukraine und Meinungsverschiedenheiten über Sanktionen und militärische Unterstützung verunsichert sind. Ungarische Beamte bezeichneten die Entscheidung als verhältnismäßige Reaktion und verwiesen auf das, was sie als Zensur bezeichneten, die sich gegen kritische Stimmen zur EU- und NATO-Politik richtet. Unter den jetzt blockierten Websites befindet sich auch eine prominente Publikation, die die europäischen Ambitionen der Ukraine verfolgt und einen tieferen Konflikt zwischen Budapest und Kiew zu einem für beide Länder heiklen Moment signalisiert.