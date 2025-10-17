HQ

Ungarn hat gerade bestätigt, dass es Wladimir Putins Einreise und sichere Rückkehr für sein bevorstehendes Treffen mit Donald Trump in Budapest garantieren wird. Der Gipfel, der sich auf die Beendigung des Krieges in der Ukraine konzentriert, wird voraussichtlich bald stattfinden, wobei die Vorbereitungen Berichten zufolge schnell voranschreiten. Ministerpräsident Viktor Orbán, ein enger Verbündeter beider Staatschefs, betonte die Souveränität Ungarns, Putin trotz des anhaltenden Haftbefehls des IStGH willkommen zu heißen. Die Wahl des Gerichtsortes hat internationale Aufmerksamkeit erregt, da Ungarn sich von dem Gericht distanziert und Europa auffordert, den diplomatischen Dialog mit Moskau wieder aufzunehmen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!