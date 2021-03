Unerwarteter Start von Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster in Sicht?

You're watching Werben

Entwickler Atlus muss nicht nur Persona-Fans zufriedenstellen, denn sie verantworten auch die Shin-Megami-Tensei-Marke. In diesem Jahr werden zwei Ableger der JRPG-Serie erwartet, Shin Megami Tensei V für die Nintendo Switch und die Neuauflage Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (PS4/Nintendo Switch). Wie Twisted Voxel berichtet, habe Nintendo möglicherweise das Erscheinungsdatum dieses Spiels verraten.

Die Journalisten berichten von einer Pressemitteilung, die einen Vorbestellerzeitraum für das Rollenspiel offenbart. Diese Phase soll schon morgen starten und nächste Woche anscheinend enden. Der 24. März ist demnach der letzte Tag, an dem man Game vorbestellen kann. Das impliziert, dass der Titel am 25. März erscheinen könnte. Persona Central weist darauf hin, dass am Wochenende ein Live-Konzert mit Musik der Marke stattfindet - daran könnte Atlus möglicherweise eine entsprechende Ankündigung koppeln. Bislang sind das aber nur Vermutungen.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ist letztes Jahr bereits in Japan erschienen. Das Original ist ein spätes PS2-Spiel, das bei uns Shin Megami Tensei: Lucifer's Call heißt. Bislang gilt Anfang 2021 weiterhin als angepeilter Release-Zeitraum, doch da der Titel bereits durch das ESRB-Alterseinstufungsverfahren gewandert ist, scheint uns eine baldige Veröffentlichung glaubwürdig.