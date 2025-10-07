Unerwartete Xbox-Mail deutet darauf hin, dass einige von der Game Pass-Preiserhöhung befreit werden

HQ

Einen kleinen Aufruhr gab es, als Microsoft vor einer Woche ankündigte, dass Game Pass Ultimate im Preis um ganze 50% steigen würde. Unzählige Menschen schrieben in den sozialen Medien, dass sie nun ihre Abonnements kündigen würden, und in den Medien wurden nacheinander Meinungsbeiträge zum Thema geschrieben.

Pure Xbox berichtet nun jedoch, dass es möglicherweise nicht ganz so schlimm sein wird wie befürchtet. Einige Game Pass -Abonnenten auf Reddit berichten, dass sie E-Mails/PMs von Microsoft erhalten haben, die besagen, dass diejenigen mit laufenden Abonnements nicht von den Erhöhungen betroffen sein werden. Es gibt auch viele andere Benutzer, die ähnliche Geschichten geteilt haben, einschließlich derjenigen, die sagen, dass sie zuvor E-Mails über andere Preiserhöhungen erhalten haben, nach denen der Preis doch nicht erhöht wurde.

Microsoft hat die Situation und was tatsächlich gilt, noch nicht bestätigt, aber angesichts der hitzigen Diskussionen und Verwirrungen scheint es vernünftig zu glauben, dass sie in Kürze eine Erklärung zu der Angelegenheit mit Klarstellung abgeben werden.