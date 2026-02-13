Unentschieden und Termine der UEFA Nations League 2026/27: Spanien gegen England, Frankreich gegen Italien...
Die fünfte Ausgabe der UEFA Nations League findet zwischen September 2026 und Juni 2027 statt.
Während die meisten Fußballfans die Tage bis zur Weltmeisterschaft 2026 zählen, bereitet sich die nächste Ausgabe der UEFA Nations League, die bereits fünfte, nach dem Sommer auf den Start vor, da am Donnerstag die Auslosung für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 still und leise stattfand. Die Gruppen für alle 54 Teams wurden festgelegt (einige noch offen) und sind in vier Ligen unterteilt.
Die vier besten Teams der letzten Saison, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal, wurden in verschiedene Gruppen der Liga A eingeteilt, mit großen Schlagzeilen wie Frankreich gegen Italien, Deutschland gegen die Niederlande, Portugal gegen Norwegen und die "Todesgruppe" mit Spanien, England und Kroatien.
Nations League 2026/27 Format und Termine erklärt
Zur Erinnerung an das Nations League-Format: Jedes Team spielt sechs Spiele, ein Heimspiel und eines auswärts, gegen jeden Gegner der Gruppe. Diese Spiele finden zwischen September und November 2026 statt.
Die Sieger und Zweitplatzierten jeder League A Gruppe werden im März 2027 im Viertelfinale teilnehmen. In diesem Märzfenster gibt es außerdem Auf- und Abstiegs-Playoffs zwischen den Ligen B, C und D.
Die Halbfinals und das Finale finden alle zwischen dem 9. und 13. Juni 2027 statt. Portugal ist amtierender Meister, nachdem sie Spanien im Juni 2025 besiegt haben und damit ihren zweiten Titel seit Beginn des Wettbewerbs 2018/19 errungen haben.
Dies sind die Gruppen für die UEFA Nations League 2026/27:
Einige Teams mit *, entscheiden sich nach den Play-offs im März über ihre Qualifikation.
Liga A
- Gruppe A1: Frankreich, Italien, Belgien, Türkei
- Gruppe A2: Deutschland, Niederlande, Serbien, Griechenland
- Gruppe A3: Spanien, Kroatien, England, Tschechien
- Gruppe A4: Portugal, Dänemark, Norwegen, Wales
League B
- Gruppe B1: Schottland, Schweiz, Slowenien, Nordmazedonien
- Gruppe B2: Ungarn, Ukraine, Georgien, Nordirland
- Gruppe B3: Israel, Österreich, Republik Irland, Kosovo
- Gruppe B4: Polen, Bosnien und Herzegowina, Rumänien, Schweden
Liga C
Gruppe C1: Albanien, Finnland, Belarus, San Marino
Gruppe C2: Montenegro, Armenien, Zypern, Lettland oder Gibraltar*
Gruppe C3: Kasachstan, Slowakei, Färöer, Moldawien
Gruppe C4: Island, Bulgarien, Estland, Luxemburg oder Malta*
Liga D
- Gruppe D1: Gibraltar oder Lettland*, Malta oder Luxemburg*, Andorra
- Gruppe D2: Litauen, Aserbaidschan, Liechtenstein