Unentschieden und Termine der UEFA Nations League 2026/27: Spanien gegen England, Frankreich gegen Italien...

Während die meisten Fußballfans die Tage bis zur Weltmeisterschaft 2026 zählen, bereitet sich die nächste Ausgabe der UEFA Nations League, die bereits fünfte, nach dem Sommer auf den Start vor, da am Donnerstag die Auslosung für die Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27 still und leise stattfand. Die Gruppen für alle 54 Teams wurden festgelegt (einige noch offen) und sind in vier Ligen unterteilt.

Die vier besten Teams der letzten Saison, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal, wurden in verschiedene Gruppen der Liga A eingeteilt, mit großen Schlagzeilen wie Frankreich gegen Italien, Deutschland gegen die Niederlande, Portugal gegen Norwegen und die "Todesgruppe" mit Spanien, England und Kroatien.

Nations League 2026/27 Format und Termine erklärt

Zur Erinnerung an das Nations League-Format: Jedes Team spielt sechs Spiele, ein Heimspiel und eines auswärts, gegen jeden Gegner der Gruppe. Diese Spiele finden zwischen September und November 2026 statt.

Die Sieger und Zweitplatzierten jeder League A Gruppe werden im März 2027 im Viertelfinale teilnehmen. In diesem Märzfenster gibt es außerdem Auf- und Abstiegs-Playoffs zwischen den Ligen B, C und D.

Die Halbfinals und das Finale finden alle zwischen dem 9. und 13. Juni 2027 statt. Portugal ist amtierender Meister, nachdem sie Spanien im Juni 2025 besiegt haben und damit ihren zweiten Titel seit Beginn des Wettbewerbs 2018/19 errungen haben.

Dies sind die Gruppen für die UEFA Nations League 2026/27:

Einige Teams mit *, entscheiden sich nach den Play-offs im März über ihre Qualifikation.

Liga A



Gruppe A1: Frankreich, Italien, Belgien, Türkei



Gruppe A2: Deutschland, Niederlande, Serbien, Griechenland



Gruppe A3: Spanien, Kroatien, England, Tschechien



Gruppe A4: Portugal, Dänemark, Norwegen, Wales



League B



Gruppe B1: Schottland, Schweiz, Slowenien, Nordmazedonien



Gruppe B2: Ungarn, Ukraine, Georgien, Nordirland



Gruppe B3: Israel, Österreich, Republik Irland, Kosovo



Gruppe B4: Polen, Bosnien und Herzegowina, Rumänien, Schweden



Liga C

Gruppe C1: Albanien, Finnland, Belarus, San MarinoGruppe C2: Montenegro, Armenien, Zypern, Lettland oder Gibraltar*Gruppe C3: Kasachstan, Slowakei, Färöer, MoldawienGruppe C4: Island, Bulgarien, Estland, Luxemburg oder Malta*

Liga D



Gruppe D1: Gibraltar oder Lettland*, Malta oder Luxemburg*, Andorra



Gruppe D2: Litauen, Aserbaidschan, Liechtenstein

