Unentschieden der UEFA Champions League, Europa League und Conference League: Zeiten, wie man zuschaut und prognostizierte Duelle
So sehen Sie die Auslosungen der Champions League, Europa League und Conference League.
Einer der am meisten erwarteten Tage für Fußballfans ist da. Die Ligaphase und die K.-o.-Playoffs für die UEFA Champions League, Europa League und Conference League sind beendet, und wir kommen endlich zum Kern des Wettbewerbs: den K.-o.-Runden vom Achtelfinale bis zum Finale im Mai. Und es beginnt heute, mit dem Unentschieden der Champions League, der Europa League und der Conference League.
Es wird dieselbe Veranstaltung am Freitag, den 27. Februar, in Nyon, Schweiz, zu unterschiedlichen Startzeiten sein:
- Champions-League-Auslosung: 12:00 MEZ, 11:00 GMT
- Europa-League-Auslosung: 13:00 MEZ, 12:00 GMT
- Auslosung der Conference League: 14:00 MEZ, 13:00 GMT
Sie können die Auslosungen live auf UEFA.com, UEFA.tv und in der offiziellen UEFA Champions League App verfolgen.
Wie funktioniert die Champions-League-Auslosung?
Die Auslosung ist für die drei Wettbewerbe gleich: Die Vereine werden nach ihren Positionen am Ende der Ligaphase gepaart, die Bälle werden aus den Schüsseln genommen, um zu entscheiden, welche der beiden Optionen ist.
Es gibt nur zwei Optionen für jedes Teammitglied, also ist es wie Münze werfen, 50% Chance für jede Option... Aber die Entscheidung wird entscheiden, auf welcher Seite des Brackets sie landen, und über alle potenziellen nachfolgenden Rivalen vor dem Finale.
Zur Erinnerung: Dies sind die möglichen Duelle für das Unentschieden am Freitag:
Champions League
- Paris Saint Germain gegen Barcelona oder Chelsea
- Newcastle gegen Barcelona oder Chelsea
- Galatasaray vs. Liverpool oder Tottenham
- Atleti gegen Liverpool oder Tottenham
- Real Madrid gegen Sporting oder Manchester City
- Bodo/Glimt gegen Sporting oder Manchester City
- Atalanta gegen Arsenal oder Bayern
- Leverkusen gegen Arsenal oder Bayern
Europa League
- Ludogorets oder Ferencvaros gegen Porto oder Braga
- Celtic oder Stuttgart gegen Porto oder Braga
- Panathinaikos oder Viktoria Plzen vs. Midtjylland oder Betis
- Fenerbahçe oder Nottingham Forest vs. Midtjylland oder Betis
- GNK Dinamo oder Genk gegen Freiburg oder Roma
- Brann oder Bologna gegen Freiburg oder Rom
- PAOK oder Celta gegen Lyon oder Aston Villa
- Lille oder Crvena Zvezda gegen Lyon oder Aston Villa
Conference League
- Rijeka gegen Raków Częstochowa/Straßburg
- Fiorentina gegen Raków Częstochowa/Straßburg
- Sigma Olomuc gegen Larnaca/Mainz
- Crystal Palace gegen Larnaka/Mainz
- Lech Poznań gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk
- Samsunspor gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk
- Celje gegen Sparta Prag/Athen
- AZ Alkmaar gegen Sparta Praha/Athen
Nach der Auslosung findet eine kurze Pause vor den Achtelfinalspielen in der Woche vom 10. bis 12. und 17. bis 19. März statt. Hat Ihr Team es dieses Jahr in die Champions League, Europa League oder Conference League Achtelfinale geschafft?