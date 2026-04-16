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Wenn meine liebe Freundin und ich Horrorfilme schauen – und wir haben in den letzten zehn Jahren unzählige zusammen gesehen – hält sie immer eine Bettdecke über die Augen, wenn die Anspannung zu groß wird, während ich mir immer die Ohren zuhalte. Dahinter steckt nicht viel tiefgründiger Nachdenken, abgesehen davon, dass mein Instinkt schon lange erkannt hat, dass es sich wie ein klügerer Weg anfühlte, den Ballon der Spannung zu durchbohren, durch den gruselige Szenen bis zum Platzen aufgebläht werden.

Es ist daher nur verständlich, dass A24 in Zusammenarbeit mit dem Debütregisseur Ian Tuason einen Horrorfilm gedreht hat, der die Klanglandschaft sehr in den Vordergrund stellt. Undertone wurde für nur 500.000 Dollar gedreht, was vor allem daran liegt, dass die grundlegenden Mechanismen des Films den Ton als zentralen Fokus nutzen, genau wie Paranormal Activity.

Das Konzept ist auch auf dieses Setup zugeschnitten. Evy, gespielt von Nina Kiri, kümmert sich um ihre sterbende Mutter, die offenbar nicht mehr viel Zeit hat, aber in ihrem zutiefst religiösen Zuhause fühlt sie sich nicht gerade wohl und vertreibt die Zeit mit der Aufnahme und Recherche eines Podcasts namens "Undertone ", der im authentischen True-Crime-Stil unheimliche Audiodateien behandelt und spekuliert, ob zwischen Himmel und Erde noch mehr steckt. Die Atmosphäre wird sofort intensiver, als sie zehn mysteriöse Audiodateien erhalten, die das Rückgrat des Films bilden, da die Dateien selbst immer bizarrer werden und Evy beginnt, seltsame Vorkommnisse im ruhigen Zuhause ihrer Mutter zu erleben.

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So entfaltet sich Undertone, und abgesehen von Evy selbst und ihrer Mutter (gespielt von Michèle Duque) treten in diesem Film keine anderen Schauspieler physisch auf. Wir hören die Stimme ihres Podcast-Co-Moderators Justin (gesprochen von Adam DiMarco) und die mysteriösen Audiodateien, aber Undertone ist, genau wie Paranormal Activity, bewusst intim, begrenzt und auf das Wesentliche reduziert. Im Gegensatz zu Paranormal Activity folgt Tuason jedoch nicht dem Found-Footage-Genre, sondern ist stattdessen ziemlich brillant gefilmt, mit wunderschönen, einfachen Schwenks und einer Kamera, die oft etwas länger verweilt – ein Stil, der bei jüngeren Horrorregisseuren von Damian McCarthy bis Jordan Peele so verbreitet ist.

Undertone ist zweifellos wunderschön inszeniert und sogar gut gespielt, besonders von Kiri, die als starker emotionaler Anker in einem Film dient, der ihrer Glaubwürdigkeit wirklich steht oder fällt. Auch das Sounddesign selbst ist gut produziert, basslastig und kraftvoll und bildet zusammen einen soliden narrativen Rahmen, auf den sich der Rest des Films verlassen kann.

Es muss jedoch gesagt werden, dass Undertone kein Film ist, der sich im konventionellen Sinne öffnet. Im sogenannten "negativen Raum" – den leeren Räumen, wenn man so will – entstehen die Unheimlichkeit und Spannung, und zwar nicht so sehr in Form tatsächlicher visueller Setpieces, nicht einmal gegen Ende des Films, da er seiner "Audio-First"-Strategie treu bleibt und nur selten davon abweicht.

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Man könnte jedoch auch argumentieren, dass bestimmte, weniger befriedigende Horrorfilme ihre unheimlichen Elemente zu schnell und zu oft überbetonen, und das ist bei Undertone sicherlich nicht der Fall. Das Endergebnis zeigt einen Regisseur, der diese sehr grundlegenden Techniken gut beherrscht, und obwohl es nach diesen Maßstäben ein Erfolg ist, wird es interessant sein zu sehen, wie Tuason einige weitere Ressourcen nutzt, um Szenarien mit ein paar mehr "beweglichen Teilen" zu konstruieren, sozusagen.