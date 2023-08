HQ

Nichts tut dem Herzen eines Vaters so weh wie Kinder, die verletzt werden oder sterben. The Walking Dead (Telltale) hat mich gepackt, indem es diese emotionalen Saiten getroffen hat, und The Last of Us hat genau das Gleiche getan. Kraftvolle, einprägsame, bemerkenswerte Spielerlebnisse, bei denen die Charaktere im Mittelpunkt standen, wo die Umgebung sie formte und bei denen ich ein wichtiger Teil der fesselnden Erzählung wurde.

Das kürzlich veröffentlichte Abenteuer Under the Waves zielt darauf ab, dasselbe zu tun. Sam ist ein professioneller Taucher, der mehrere hundert Meter unter der Oberfläche der wunderschönen Nordsee arbeitet. Seine Mission dreht sich um Problemlösung und Erkundung, und Sams Einsamkeit ist, wie das Meer selbst, einer der greifbarsten Charaktere des Spiels. Sams vierjährige Tochter Pearl ist tot. Ihr Tod brach ihm natürlich das Herz, und es sind die dunkelblauen Tiefen des Ozeans, die widerhallende Leere und Ruhe dort unten, die als Metapher für sein Leiden dienen. Die Tiefen stellen Sams Trauer dar. Die Isolation, sein Verlust und Under the Waves leisten großartige Arbeit, um dies zu vermitteln und Atmosphäre aufzubauen.

Die täglichen Aufgaben und Erkundungen, denen Sam nachgeht, werden Teil seines Trauerprozesses, und der fremde, weite Ozean und seine Ungewissheit werden zu einer Möglichkeit, mit dem umzugehen, was über der Oberfläche nicht verarbeitet wurde. Regelmäßige Telefonate mit seiner Frau Emma enthüllen sein Gefühlsspektrum, während er versucht, eine einsame, gequälte Frau zu beruhigen, die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass er nach Hause zurückkehrt, an die Oberfläche - wieder. Währenddessen ruft auch Sams Chef Tim regelmäßig auf dem Meeresboden an, um Statusberichte auszutauschen und neue Missionen zuzuweisen. Der lautstärkere Teil des Geschichtenerzählens in diesem Spiel funktioniert sehr gut, aber es ist die Geschichte, die durch die Umgebungen, die Musik, die Atmosphäre und die einsame Stille dort unten erzählt wird, die am wichtigsten ist.

Es besteht kein Zweifel, dass die Entwickler von Parallel Studio eine ganz besondere Beziehung zum Ozean haben, da Under the Waves in vielerlei Hinsicht als Liebesbrief an das "Big Blue" angesehen werden kann. Selten war die Tiefe so schön und so einladend atmosphärisch wie in diesem Spiel, und selten hat sich das Meer so unglaublich groß und veränderlich angefühlt. Es gibt viel Leben unter der Oberfläche und Sams Missionsstruktur ist gut aufgebaut, ebenso wie die Vielfalt seiner verschiedenen Aufgaben. Du spielst aus der Third-Person-Perspektive und mit Hilfe eines U-Bootes gibt es viele Missionen, bei denen du Teile des Ozeans erkunden musst. Große Wale, winzige Schildkröten, riesige Fischschwärme und alles dazwischen erinnern Sam an die Schönheit des Lebens und seine Reise unter die Oberfläche soll Hoffnung wecken. Davon abgesehen wird es bei mehreren Gelegenheiten so traurig und so dunkel, dass ich den Kloß, der sich in meinem Hals gebildet hat, schlucken musste.

Under the Waves ist kurz, aber eng. Ich habe ungefähr vier Stunden gebraucht, um es durchzuspielen, und obwohl es kaum länger als ein Film erscheinen mag, war es genau die richtige Länge für mich. Hier gibt es keinen Füller, keine wirkliche Wiederholung, um die Spielzeit zu verlängern, und es wurde nie langweilig oder frustrierend für mich. Stattdessen hat Parallel Studio ein Erlebnis geschaffen, das beruhigt, packt und Eindruck hinterlässt. Es gibt hier auch einen Ton, der sich auf eine Art Umweltbewusstsein reimt, dass wir unsere Ozeane und alles, was darin lebt, schützen müssen, und selbst da gelingt den Entwicklern die Balance sehr gut. Ihre Botschaft ist nie aufgezwungen oder erzwungen - nur subtil und nachdenklich.

Das Design ist wunderschön mit einer Art retro-futuristischer Ästhetik, die mir sehr gut gefällt. Der Mix aus Minimalismus und Stil ist gelungen und die Tiefe des Meeres ist auf eine Art und Weise wunderschön, die ich nicht erwartet hätte. Da ich auf dem Grund des außergewöhnlich atmosphärischen Subnautica gelebt habe, hätte ich nicht gedacht, dass dieses Spiel dieses Unterwassererlebnis in Bezug auf Schönheit, Atmosphäre und Abwechslung übertrumpfen würde, aber es hat es, trotz seiner bescheidenen Spielzeit von nur vier Stunden. Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass Sams Gesichtsanimationen in einigen der Schlüsselszenen (den Gesprächen mit Emma) nicht einmal eine einzige Emotion vermitteln, was natürlich schade ist. Die Entwickler hätten viel mehr Zeit investieren und ein Gesichtssystem im Stil von Senua oder The Last of Us: Part II kaufen sollen, um sein Leiden in diesen super wichtigen Momenten wirklich zu zementieren. Aber man kann wirklich nicht alles haben und ich würde Ihnen zusammenfassend raten, dies zu spielen. Weil es einprägsam, schön, beruhigend und atmosphärisch ist.

