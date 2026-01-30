Under The Island Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben

HQ

Wenn du klassische Pixel-Rollenspiele und Vogelperspektiven-Abenteuer wie The Legend of Zelda: A Link to the Past magst, dann ist Under The Island vielleicht ein Titel, auf den du achten solltest. Hier spielst du einen jungen Helden, dem – wie so viele andere – eine schwere Last auf seinen jungen Schultern liegt – nämlich, deine Insel vor dem Untergang zu retten.

Uns wird ein Abenteuer versprochen, mit mindestens sechs verschiedenen Umgebungen zum Erkunden, mehreren Charakteren, denen wir kennenlernen müssen, herrlichen Pixelgrafiken, Geheimnissen zu entdecken und natürlich vielen Gegnern zu besiegen. Die Prämisse des Titels wird wie folgt beschrieben:

"Sag Hallo zu Nia – unserer mutigen, tapferen Heldin, neu auf Seashell Island –, die nach ein paar Missgeschicken beim Kennenlernen der Einheimischen und Umgebung auf... nicht gerade das beste Verhältnis mit dem fleißigen, langjährigen Mädchen aus der Gegend, Avocado. Gemeinsam decken sie ein alarmierendes Rätsel auf: Die Insel ist dazu bestimmt, im Ozean zu versinken! Schlüpfe in Nias Schuhe, kämpfe gegen wilde Monster, löse komplexe Rätsel und erkunde verschiedene, einzigartige, lebendige Ökosysteme voller Leben. Unterwegs triffst du auf eine Vielzahl einzigartiger und liebenswerter Charaktere, jede mit ihrer eigenen Geschichte zu erzählen. Entdecke die Geheimnisse, die tief auf der Insel verborgen sind, und finde einen Weg, dein neues Zuhause zu retten, bevor es zu spät ist."

Der Entwickler Slime King Games und der Publisher Top Hat Studios haben nun in einem neuen Trailer bekannt gegeben, dass das Spiel am 18. Februar für PC, PlayStation, Switch und Xbox Premiere feiern wird. Schau dir unten das retro-inspirierte Spiel an.