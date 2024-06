Under The Island hat das Gefühl eines klassischen Zelda

Gestern Abend haben wir während des Guerrilla Collective Showcase den ersten Trailer zu Under The Island gesehen, einem 2D-Action-Adventure, das die Nostalgie der 90er-Jahre-Adventures heraufbeschwört, insbesondere The Legend of Zelda: A Link to the Past und Link's Awakening. Die offizielle Prämisse lautet:

"Erkunde eine charmante Fantasy-Welt der 90er Jahre in diesem 2D-Action-RPG! Rette dein Inselhaus vor dem Untergang und werde dabei zum Helden. Begegne Monstern, löse Rätsel und entfessle die Freude an der Erkundung und Entdeckung von Geheimnissen. Under The Island zelebriert das Gefühl eines selbstgesteuerten, offenen Abenteuers und fängt die Kindheitsgefühle der Hoffnung ein, verborgene Geheimnisse und Ecken der Welt zu entdecken, während man als Kind im Garten herumstöberte."

Sie können sich den Trailer unten ansehen, und Sie können auch Under The Island zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen hier, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde.