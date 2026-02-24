Under the Island bekommt einen charmanten Release-Trailer

HQ

Ende Januar haben wir angekündigt, dass das von Zelda III inspirierte Under the Island endlich eine Premiere hatte und nun für PC, PlayStation, Switch und Xbox verfügbar ist. Damit wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, der uns einen genaueren Einblick in das Abenteuer gibt.

In Under the Island schlüpfen wir erneut in die Rolle eines jungen Mannes, dem die Verantwortung für die Welt auf unseren Schultern übertragen wurde, nachdem Seashell Island zu sinken begonnen hat. Der Entwickler Slime King Games verspricht, dass wir "bunte Regionen erkunden, seltsame Kreaturen bekämpfen und die alten Geheimnisse enthüllen" sowie "unheimliche, empfindungsfähige Gewächshäuser, gefrorene Höhlen und chaotische Sägewerke" und vieles mehr besuchen werden.

Sehen Sie sich unten den Launch-Trailer an.