Under the Bed Games beschreibt, was nach Tales from Candleforth als nächstes kommt

Auf dem Gamelab Barcelona haben wir uns mit Chema Galante, Produzent bei Under the Bed Games, unterhalten. Anfang des Jahres veröffentlichte das Studio Tales from Candleforth, ein kurzes und gruseliges Puzzlespiel, das sich als Erfolg erwies, und jetzt denkt das kleine Team bereits darüber nach, was es als nächstes machen kann.

Als wir fragten, was Under the Bed Games als nächstes vorhat, hatte Galante folgendes über sein neues Spiel zu sagen:

"Du bist ein Mädchen, vierzehn Jahre alt, das in einem Leuchtturm auf einem Archipel arbeitet und den Verkehr auf dem Archipel bewältigen muss, aber ein Asteroid schlägt in deinem Leuchtturm ein, und alles ändert sich. Ihr seid in einer neuen Dimension, wie einer Horror-kosmischen Dimension, und alles, was ihr wisst, ist jetzt anders. Es gibt viele Reisende, die auf dem Weg helfen, aber die Sprache ist anders, die Informationen, die man über die Dinge hat, die man in seinem Leuchtturm hat, sind anders, und die Art und Weise, wie man mit den Menschen kommuniziert, hat sich verändert."

Es scheint, dass Under the Bed Games den Ehrgeiz hat, dass dieser Titel eher ein Denkspiel ist, das die Spieler in ihren Bann zieht und sie dazu bringt, viele Dinge über ihre Umgebung, andere Charaktere und sogar sich selbst in Frage zu stellen. Weitere Details zu den nächsten Schritten von Under the Bed Games finden Sie im vollständigen Interview unten: