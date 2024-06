Das ist der Dank, den ich bekomme! Dafür, dass er ein sturer, leidenschaftlicher, entschlossener und tollwütiger Umweltschützer ist, der versucht, den bedrängten Makohai vor dem Aussterben zu retten, indem er das Plastik in den Ozeanen beseitigt. Keine gute Tat bleibt ungestraft, wie das Sprichwort sagt, vor allem, wenn es sich um hungrige, fleischfressende Killerhaie handelt, die 3.000 Kilometer schwimmen und nur aus reiner Bosheit "lernen", Süßwasser zu atmen, um sich zu rächen.

Under Paris ist der große neue Sommerfilm von Netflix unter der Regie des Mannes hinter Frontiers und The Divide, in dem ein erfahrener Meeresbiologe und ein Haufen blauhaariger Hipster-Aktivisten Wind davon bekommen, dass ein fast acht Meter langer Hai seinen Weg in die Seine im Zentrum von Paris gefunden hat, und 49 Minuten damit verbringen, den Bürgermeister und die Polizei dazu zu bringen, zu glauben, was sie sagen. »Jawohl! Wir sagen die Wahrheit. Diese mit Dreadlocks getränkten, häufig gepiercten Demonstranten (alle mit superkurzem Pony und alten Klamotten) wissen, dass es in Paris einen riesigen tödlichen Todeshai gibt, der euch alle fressen wird!! Genau wie in Spielbergs alten Superklassikern treffen Skeptiker und Bürokraten auf Altruisten und Aktivisten in einem glückseligen Gebräu aus alten, müden Haifilm-Tropen, die in einem glibbigen Haufen Glibber von der Größe des Eiffelturms übereinander gestapelt sind.

Netflix ist meiner Meinung nach der amtierende und günstigste Qualitäts-Streaming-Dienst von allen mit Abstand die beste Auswahl sowohl in Bezug auf die Breite, als auch auf kleinere Projekte, Perlen und lokale Produktionen. Es führt jedoch kein Weg an der Tatsache vorbei, dass sie in den letzten Jahren viel Pech erlitten haben, weil jedes Drehbuch, das sie ausspucken, jetzt von dummer Logik, schlechten Dialogen, hauchdünnen Charakteren und einem Klischee, das müder ist als das andere, nach unten gezogen wird. In Under Paris hat Regisseur Xavier einfach gemischt, was er in Der weiße Hai mag und was er in Deep Blue Sea mag, das Setting in etwas Urbanes geändert (Paris, das Sie offensichtlich schon aufgegriffen haben) und es mit Effekten gewürzt, die aussehen, als wären sie vollständig in Microsoft Word gemacht worden.

Das ist Quatsch. Reiner Quatsch. Die Leute, die wir anfeuern sollen, sind so dumm, dass es sich parodistisch anfühlt, die Logik so beklagenswert, dass man nicht viel tun kann, außer über das Elend zu lachen, und die Unterwasserszenen in Paris lassen Sharknado wie eine ILM-Produktion aussehen. Die Haie sausen ohne Gewicht, Größe oder Präsenz vorbei und oft ist das Wasser um ihre Körper herum so schlecht ausgeführt, dass sich die 20+ Jahre alten Computereffekte in Deep Blue Sea frischer anfühlen. Dies ist jedoch nicht der Fall bei der Einleitung zu Under Paris, in der sich eine Gruppe von Tauchern während einer meeresbiologischen Probenahme im offenen Meer verirrt. Hier sind die Effekte bizarrerweise wirklich gut, ebenso wie die Fotografie und die Atmosphäre, was mich glauben lässt, dass dieser Teil von einem anderen Team in einer anderen Zeit mit einem völlig anderen Budget als der Rest des Films gedreht wurde.

