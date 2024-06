Undead Labs: "Wir treiben die visuelle Qualität voran" von State of Decay 3

HQ

Schon in den ersten Sekunden des State of Decay 3 -Trailers, den wir beim Xbox Games Showcase gesehen haben, war klar, dass die Produktionswerte des Spiels im Vergleich zu seinen Vorgängern auf einem völlig anderen Niveau lagen.

In einem neuen Artikel auf Xbox Wire erhalten wir nun einen tiefen Einblick in die Spielsysteme und das Setup, in dem bestätigt wird, dass der gesamte Trailer in der Engine war und daher nicht vorgerendert wurde. Wir können uns auf eine viel dunklere und weiterentwickelte Welt freuen, die jetzt besser mit euren Freunden geteilt werden kann.

Das System des Permatodes ist natürlich intakt und es gibt nichts, was Undead Labs ändern will, das Leben in einer Apokalypse ist einfach sehr gefährlich. Sie haben jedoch versucht, den Tod emotionaler zu machen, damit er tatsächlich etwas bedeutet. Kreativdirektor Kevin Patzelt erklärt:

"Ich denke, es ist wichtig, dass nicht nur der Spieler diese Erinnerung hat, sondern auch die Charaktere in der Welt. Unsere narrativen Systeme werden also wirklich dazu da sein, diese größten zu unterstützen. Denn es gibt nichts Größeres, als ein Community-Mitglied zu verlieren, besonders wenn es jemanden gibt, in den man viel Zeit und Energie investiert hat. Ich denke, wir müssen besser zeigen, dass Opfer sinnvoll sind und wie sie sich auf die Gemeinschaft auswirken könnten."

Undead Labs ist seit sechs Jahren Teil von Microsoft, und das war laut Patzelt nur ein Vorteil:

"Ich glaube nicht, dass wir die Vision von State of Decay 3 erreichen könnten, wenn wir nicht Teil von Microsoft wären. Ich denke, wenn wir unabhängig geblieben wären, hätten wir einfach nicht die Zeit, den Raum und die Unterstützung gehabt, die wir brauchten, um dort zu sein, wo wir heute sind, und das zu veröffentlichen, was wir können."

Zu den Vorteilen gehört die Arbeit an der gemeinsamen Welt mit dem Grounded-Team von Obsidian, das Experten auf diesem Gebiet sind, während das Gears of War-Studio The Coalition dem Team geholfen hat, das Beste aus der Unreal Engine 5 herauszuholen.

State of Decay 3 spielt mehrere Jahre nach der Zombie-Apokalypse und bietet viele Gameplay-Verbesserungen. Dazu gehören bessere Kämpfe, bei denen man Zombies auf überzeugendere Weise wirklich hacken und erschießen kann, aber auch flüssigere Animationen und abwechslungsreichere Feinde. Darüber hinaus haben wir jetzt Überlebende, die tatsächlich gelernt haben, wie man in einer von Zombies beherrschten Welt zurechtkommt, und daher weitaus bessere Möglichkeiten haben, ihre eigene Ausrüstung zu erstellen und zu verbessern.

Patzelt erklärt auch, dass der Fokus darauf lag, dass es wirklich Spaß macht, mit guten Freunden zu überleben:

"Wir legen großen Wert auf fesselnde Koop-Kämpfe und werfen einen genauen Blick auf unser Leveldesign und unsere Herangehensweise, wie wir die Welt aufbauen, um sicherzustellen, dass die Spieler viel Spaß beim gemeinsamen Zerschlagen und Schießen von Zombies in der offenen Welt haben können. Um diese Bemühungen zu unterstützen, muss der Kampf ausgesprochen Spaß machen."

Leider haben wir kein Veröffentlichungsdatum für State of Decay 3, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass es Ende 2025 oder möglicherweise 2026 erscheinen wird. Es wird voraussichtlich für PC und Xbox veröffentlicht und im Game Pass enthalten sein.