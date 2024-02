Und noch mehr Entlassungen: 505 Games schließt Büros in Spanien, Frankreich und Deutschland

HQ

Die Nachricht, dass Digital Bros. (und seine Publishing-Tochter 505 Games) einen Umstrukturierungsprozess durchlaufen, ist nicht neu. Es war im November, als sie im Rahmen des Entlassungswirbels im Jahr 2023 ankündigten, 30 % ihrer Arbeitsplätze zu streichen, was vor allem die Belegschaft der Entwicklungsstudios betraf. Der Personalabbau scheint sich wie der internationale Trend fortzusetzen und betrifft nun auch die Büros des italienischen multinationalen Unternehmens, die über ganz Europa verstreut sind.

Wie Gamereactor nun bestätigen kann, und ähnlich wie EA, Activision oder 2K Games in den letzten Jahren, wird 505 Games nun lokal nicht mehr mit Filialen in der Alten Welt vertreten sein. Das bedeutet, dass mit Ausnahme des Hauptsitzes in Mailand und unter Beibehaltung des britischen Unternehmens aufgrund seiner operativen Differenz Deutschland, Spanien und Frankreich geschlossen werden (einige nach 15+ Jahren Tätigkeit), wodurch Marketing-, Kommunikations- und Relationsaktivitäten beendet werden.

Die Zahl der Mitarbeiter ist nicht so groß wie im letzten Jahr, da weniger als 10 Personen betroffen sind, aber es bedeutet den erheblichen Verlust direkter regionaler Beziehungen, ein Schritt, den andere Verlage zuvor mit fragwürdigen Ergebnissen unternommen haben.



Alle Augen sind auf Control 2, Assetto Corsa 2 und Project Iron gerichtet

Und wie sieht es mit laufenden Projekten aus? Während die heutige Nachricht nicht direkt die Entwicklungs- und Publishing-Abteilungen betrifft, gab es parallel dazu die zufällige Ankündigung, dass Remedy jetzt die Rechte an Control für die Fortsetzung und das, was kommen wird, behält, nachdem sie bis zu diesem Zeitpunkt den ganzen Weg Hand in Hand mit 505 Games gegangen waren, um Control 2 Wirklichkeit werden zu lassen.

Das zweite große Fragezeichen hängt über einem Assetto Corsa 2, der 2024 an den Start gehen sollte. Die Beziehung zum römischen Studio Kunos Simulazioni ist natürlich enger, und es bleibt nun abzuwarten, wie das Label mit dem umgehen wird, was angesichts der laufenden Umstrukturierung und der direkten Entlassungen im letzten Jahr zweifellos sein Flaggschiff für das laufende Jahr sein sollte.

Zu guter Letzt sollten wir das große AAA-Dark-Fantasy-Projekt nicht vergessen, das 505 Games veröffentlichen sollte und das von MercurySteam entwickelt wurde. Wir haben im letzten Sommer mehr über Project Iron, sein Storytelling und seine kraftvolle Grafik erfahren, als wir mit seinem Direktor Enric Álvarez gesprochen haben, und obwohl das Spiel nicht vor Ende 2024 oder Anfang 2025 erwartet wurde, und selbst wenn das Studio die IP behält und völlig unabhängig von Digital Bros. ist, bleibt abzuwarten, wie sich das Schnallen des Gürtels an allen Fronten auf seinen Zeitplan auswirken könnte.