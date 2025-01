Und es gab eine Überraschung: Xbox enthüllt Ninja Gaiden 4 von PlatinumGames

HQ

Die Bemühungen von Xbox, die Türen seines Ökosystems für japanische Videospiele und Entwickler zu öffnen, sind eine Strategie, die mehr oder weniger regelmäßig voranschreitet, seit Phil Spencer den Game Pass mit Atlus' Persona-Spielen untermauert und mit Square Enix Verträge abgeschlossen hat, um die Final Fantasy-Serie auf die Plattform zu bringen. Und heute haben wir einen weiteren großen Schritt in diese Richtung gesehen.

Auch wenn es sein Mikrofon-Dropper hätte sein können (aber überlassen wir das dem Oblivion-Remake), enthüllte die heutige Xbox Developer Direct einen neuen Ninja Gaiden als allererste Ankündigung der Präsentation. Es handelt sich um einen Beitrag, der von PlatinumGames in Zusammenarbeit mit Team Ninja entwickelt wurde, und der Titel ist unabhängig von Ninja Gaiden: Ragebound, das erst kürzlich während des Pre-Game-Awards-Streams im letzten Monat angekündigt wurde und von The Game Kitchen für eine Veröffentlichung im Sommer 2025 entwickelt wird (und dessen Charakter uns mit diesem neuen Abenteuer verwandt zu sein scheint).



Der Produzent und Leiter von Team Ninja, Fumihiko Yasuda, stellte nach einem Jahrzehnt den vierten Teil der Ninja Gaiden-Serie vor, bekannt als Ninja Gaiden 4, und "mit einem neuen Master Ninja-Protagonisten, Yakumo", erklärt Yasuda, obwohl der ursprüngliche Held Ryu Hayabusa "eine zentrale Rolle in der Geschichte spielen wird".

Yakumo, ein junger Ninja aus dem Raven-Clan, der ein Rivale des Hayabusa-Clans ist, steht im Mittelpunkt einer Geschichte, die im verwüsteten Tokio spielt. Laut Yuji Nakao, Produzent und Regisseur bei PlatinumGames, wird die Katastrophe in der Stadt durch den Regen von Darkrot verursacht, der signalisiert, dass der Dunkle Drache am Leben ist. Yudai Abe, Level Design & Environment Lead bei PG, fügt hinzu, dass "wir die dunkle Hardcore-Atmosphäre der Serie bewahren", einschließlich "Flüchen und chaotischer Landschaften".

Im Laufe des Spiels und wie in anderen PG-Spielen wie Bayonetta zu sehen, erliegt die Stadt dem Fluch, was zu dynamischem Plattforming und "verbesserter Vertikalität" führt. Tomoko Nishii, Art Director bei PG, kommentiert, dass "der Protagonist, Yakumo, in Ryus Fußstapfen tritt, um ein Meister-Ninja zu werden", mit dem Göttlichen Drachenorden die Organisation, die damit beauftragt ist, diese trostlose Version Tokios zu überwachen und das Siegel des Dunklen Drachen zu bewachen, das sich ihm in den Weg stellt, zusammen mit einer Horde von Dämonen, die in der ganzen Welt lauern. Platinum verspricht ein noch schnelleres Gameplay, da Yakumo den neuen "Bloodbind Ninjutsu Nué Style" nutzen kann, um dynamische Angriffe zu entfesseln und es mit mehreren Feinden gleichzeitig aufzunehmen, einschließlich Insta-Kills mit großer Reichweite, die es in der Serie noch nie gegeben hat.

"Ryus Motive werden im Laufe der Geschichte enthüllt und ihn zu einem Konflikt mit Yakumo führen."

Hier ist die offizielle Beschreibung der Handlung im Trailer:

"Vor einigen Jahren hat der Dunkle Drache, der jüngste der Götter des Göttlichen Drachen, die Welt verwüstet. Der Plan wurde schließlich durch die Bemühungen eines einzigen Ninjas vereitelt. Doch die Hülle des Dunklen Drachen blieb zurück, und von dieser Hülle fiel ein endloser Regenguss. Das verlassene Tokio kämpft bis heute gegen das Chaos."

Übrigens, falls sich jemand gefragt hat, ja, das neue Ninja Gaiden-Spiel wird im Herbst 2025 an Tag 1 im Game Pass erscheinen.