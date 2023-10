Und der Gewinner des Saw Patrol-Wochenendes ist...

HQ

Das Kassenereignis des Jahres fand am vergangenen Wochenende statt. Ja, gehen Sie über Barbenheimer hinweg, denn Saw Patrol hat in den letzten Tagen die Welt im Sturm erobert, und Filmfans strömten ins Kino, um sowohl Saw X als auch Paw Patrol: The Mighty Movie zu sehen. Da diese beiden Kassengiganten aufeinanderprallen, fragen sich zweifellos viele von Ihnen, wer in Bezug auf die Einnahmen die Nase vorn hat? Die Antwort mag einige Leute überraschen.

Denn während Saw X eher positive Kritiken und Eindrücke erhalten hat, hat Paw Patrol: The Mighty Movie es in Bezug auf den Ticketverkauf übertroffen. Der animierte Kinderfilm spielte an seinem Eröffnungswochenende 47 Millionen US-Dollar ein und ist damit bereits der 50. größte Film des Jahres und liegt damit direkt hinter Wes Andersons Asteroid City, der während seiner gesamten Kinolaufzeit 52 Millionen US-Dollar einspielte.

Was Saw X betrifft, so konnte der Horrorfilm an seinem Eröffnungswochenende nur 29 Millionen US-Dollar einspielen, was ausreichte, um der bisher 66. größte Film des Jahres zu werden.

Eine weitere große Veröffentlichung am vergangenen Wochenende war The Creator, bei dem der Film trotz seiner interessanten Science-Fiction-Prämisse und der Starpower von John David Washington an der Spitze der Besetzung nur 32 Millionen US-Dollar einspielen konnte und damit den 63. Platz in der diesjährigen Gesamtwertung belegte.

Da es sich um die gruselige Jahreszeit handelt, wird Saw X zweifellos Beine haben und den ganzen Oktober über weiterhin Einnahmen erzielen, während Paw Patrol und The Creator Schwierigkeiten haben werden, das Thema des Monats zu erschließen.

Danke, Box Office Mojo.