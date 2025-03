Und das Wunder ist vollbracht: Warner Bros. verkauft die Rechte an Coyote vs. Acme, das 2026 in die Kinos kommen soll

In einer so turbulenten Welt wie der Filmindustrie, in der es manchmal rentabler ist, alle Kopien eines bereits gewinnbringend produzierten Films zu vernichten, als ihn in die Kinos zu bringen, ist das, was heute passiert ist, das, was viele als wahres Wunder bezeichnen würden. Laut Deadline hat Warner Bros. den Deal zum Verkauf der weltweiten Vertriebsrechte an Coyote vs. Acme in einem 50-Millionen-Dollar-Deal mit Ketchup Entertainment abgeschlossen.

Acme saß jahrelang in einer Schublade, mit der Geschichte einer der beliebtesten Looney Tunes-Zeichentrickfiguren, die nie von der Öffentlichkeit gesehen wurde. Nun ist aber geplant, dass wir die Weltpremiere dieser Geschichte im Jahr 2026 sehen.

Coyote vs. Acme folgt der Geschichte von Wile E. Coyote, in einem Animationsstil und mit echten Schauspielern, die anderen Filmen wie Space Jam oder Who Framed Roger Rabbit ähneln, der, voll von seinen fiktiven Acme-Marken-Gadgets, die ihn daran hindern, den schnellen Roadrunner zu fangen, beschließt, einen Anwalt (gespielt von Will Forte) zu beauftragen und das Unternehmen zu verklagen. unter dem Vorsitz von John Cena für eine Summe von mehreren Millionen Dollar. Die menschliche Besetzung wird durch Lana Condor und Tone Bell vervollständigt.

Wirst du nächstes Jahr ins Kino gehen, um Coyote vs Acme zu sehen?