Uncharted-Schöpferin arbeitet wieder an einem Star Wars-Spiel

Amy Hennig ist bekannt als Schöpferin der ersten drei Uncharted-Spiele und Legacy of Kain: Soul Reaver. Aber wir haben von der talentierten Frau im letzten Jahrzehnt leider nur wenig zu sehen bekommen, weil Viscarel Games 2017 von EA geschlossen wurde und Google aufgehört hat Spiele für die Stadia zu produzieren. Letzten Herbst hatte Disney angekündigt, dass Hennigs neues Team bei Skydance Interactive an einem Marvel-Spiel arbeitet. Der gigantische Konzern scheint mit dem Fortschritt des Projekts sehr zufrieden zu sein, denn Lucasfilm hat jetzt enthüllt, dass Amy Hennig und Skydance an einem Star Wars Action-Adventure arbeiten. Es soll eine komplett neue Geschichte erzählen, aber mehr ist bisher noch nicht bekannt.