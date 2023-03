Uncharted, Street Fighter V, Life is Strange 3, Untitled Goose Game und mehr treten PlayStation Plus bei

HQ

Sony hat letzten Monat beschlossen, einige der Spiele zu enthüllen, die dem PlayStation Plus Extra-Katalog in seinem State of Play hinzugefügt werden, und die Aufnahme von Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Tchia, Immortals: Fenyx Rising, Rainbow Six: Extraction und Ghostwire Tokyo ließ das Line-up ziemlich gut erscheinen. Es stellt sich heraus, dass es sogar noch besser ist.

Der japanische Konsolenhersteller hat nun alle Spiele angekündigt, die am 21. März zu PlayStation Plus Extra hinzugefügt werden, und es gibt viele Juwelen:



Dragon Ball Z: Kakarot



Final Fantasy Type-0 HD



Ghostwire Tokyo



Haven



Immortals: Fenyx Rising



Life is Strange 2



Life is Strange: True Colors



NEO: The World Ends With You



Rage 2



Rainbow Six: Extraction



Street Fighter V's Champion Edition



Tchia



Uncharted: Legacy of Thieves Collection



Untitled Goose Game



PS Plus Premium-Mitglieder können sich am selben Tag auch auf dieses klassische Trio freuen: