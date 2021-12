Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint im Januar für PS5

HQ

Naughty Dog und Sony haben am Nachmittag bekanntgegeben, dass Uncharted: Legacy of Thieves Collection am 28. Januar 2022 auf der PS5 erscheinen wird. Diejenigen, die bereits A Thief's End, The Lost Legacy oder das Bundle aus beiden Titeln auf der PS4 besitzen, zahlen nur 10 Euro, um diese Remaster zu erhalten. Wer Uncharted 4 über das PS-Plus-Abo eingelöst hat, der darf auf dieses Angebot nicht zugreifen, und falls ihr die Spiele physisch besitzt, müsst ihr diese wie gewohnt in die Konsole einlegen, um die PS5-Editionen aufrufen zu können.

In der Legacy of Thieves Collection werden PS5-Besitzer zwischen drei Grafikmodi wählen können. Eine Option priorisiert 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde, während der Performance-Modus 60 Bilder pro Sekunde verspricht, dafür jedoch Einschnitte in der Bildqualität in Kauf nimmt (1440p-Assets werden auf 4K-Grafiken hochskaliert). Es gibt auch die Möglichkeit, 120 fps darzustellen, allerdings wird die Auflösung in diesem Fall auf Full-HD-Qualität (1080p) reduziert.

Die beiden Spiele der Neuauflagen sollen verkürzte Ladezeiten aufweisen, die Vibrationstechnologien des Dualsense-Controllers nutzen und 3D-Sound bieten. Die PC-Edition von Uncharted: Legacy of Thieves Collection kommt "etwas später im Jahr 2022", weitere Infos zu Anforderungen und Upgrades werden ebenfalls erst nächstes Jahr erwartet.