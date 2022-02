HQ

Mein persönliches Abenteuer mit Sonys neuester Konsolengeneration startete erst kürzlich, doch nun bin ich bereit, spannende Titel, wie Horizon: Forbidden West und Elden Ring, 2022 auf der Playstation 5 zu erleben. Die Entwickler arbeiten aber nicht nur fleißig an neuen Spielen, sie bemühen sich auch darum, die besten Videospiele der vergangenen Generation an eine neue Spielerschaft zu bringen oder sie in verbesserter Qualität auf anderen Plattformen erneut zu veröffentlichen. Mit Uncharted: Legacy of Thieves Collection präsentieren Naughty Dog zwei der vielleicht besten Action-Adventures da draußen im Doppelpack. Doch was genau bieten uns die PS5-Remaster in dieser Kollektion eigentlich?

Mit der Uncharted: Legacy of Thieves Collection erhalten Spieler Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy - die Mehrspielerinhalte der beiden Titel sind in dieser Ausgabe nicht enthalten. A Thief's End erzählt die vorerst letzte Geschichte des sich vermeintlich im Ruhestand befindenden Schatzjägers Nathan Drake. Als verheirateter Mann hält sich dieser mittlerweile von seinen einst draufgängerischen Schatzsuchen und wahnwitzigen Abenteuern, die bereits so einige Videospieltitel füllen konnten, fern. Doch als sein totgeglaubter Bruder Sam plötzlich wieder auftaucht und Nathan um Hilfe bittet, geraten all die Versprechen an sich und seine Frau Elena in Vergessenheit. Auf der Suche nach Henry Averys legendärem Schatz entfaltet sich erneut ein Abenteuer voller Rätsel, Schießereien, Klettereinlagen und allerlei atemberaubender Kulissen. In Kombination mit der Verheißung der letzten, großen Reise von Nathan Drake bietet das Spiel besonders für langjährige Uncharted-Fans ein wahres Spektakel, gemischt aus Explosionen und Emotionen.

HQ

Uncharted: The Lost Legacy hingegen stellt Nathans langjährige Freundin Chloe Frazer und die Ex-Söldnerin Nadine Ross, die Spielern noch zuvor in A Thief's End als Antagonistin gegenüberstand, ins Rampenlicht. Erstmals als kleine Erweiterung von Uncharted 4: A Thief's End angekündigt, entwickelte sich Lost Legacy schnell zu einem alleinstehenden Titel, der ebenso begeistert wie die vorherigen Uncharted-Teile. Auf der Suche nach dem goldenen Stoßzahn Ganeshas heuert Chloe Nadine Ross an, um sich in das antike Reich Hoysala zu begeben. Auch Asav, Anführer einer indischen Widerstandsgruppe, möchte den Stoßzahn für seine Zwecke nutzen, um einen Zivilkrieg in Indien zu entfachen. Die Suche nach dem Relikt ist geprägt von einer Reise durch tropische Regionen, prächtige antike Bauten und der einen oder anderen Begegnung mit Asavs Truppen. Auch ganz ohne Nathan Drake als Franchise-Ikone sorgt die charmante Chemie der beiden Frauen für gleichermaßen actiongeladene wie unterhaltsame Stunden.

Werbung:

In Sachen Gameplay liegen die Schwerpunkte der beiden Titel auf der Hand: Es gilt sich gekonnt an sämtlichen Oberflächen entlang zu hangeln, feindlichen Begegnungen mit einem Feuergefecht zu erwidern (oder durch Heimlichkeit zu entgehen) und natürlich knifflige Rätsel zu lösen. Auch der ein oder andere kleine Schatz lässt sich zwischendurch ausmachen, wenn man die Gegend genau unter die Lupe nimmt. Heute, rund fünf Jahre nach Erstveröffentlichung der beiden Titel, wissen wir, dass Naughty Dog ganze Arbeit geleistet hat. Das Doppelgespann aus Nathan und Sam, sowie Chloe und Nadine versprüht jede Menge Charme, die Rätsel gestalten sich stets unterhaltsam und auch wenn wir das zehnte Mal durch einen brüchigen Holzboden in den Abgrund fallen und uns doch noch mit letzter Kraft festhalten können, so ist es jedes Mal ein bildgewaltiges Spektakel.

Um die Spielerlebnisse auch zukünftig für alle Spieler zugänglich zu machen und im Jahr 2022 mithalten zu können, fokussieren sich Naughty Dog für die Playstation-5-Versionen dieser beiden Blockbuster auf einige grundlegende Aspekte: Grafik, Leistung und die Unterstützung der PS5-Features. Die Spieler haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Darstellungsmodi: Mit dem Qualitäts-Modus laufen die Spiele in gestochen scharfer 4K-Auflösung, die angepeilte Bildrate wird dabei jedoch auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt. Der Leistungs-Plus-Modus bietet die andere Seite des Spektrums und ermöglicht es, die Titel mit einer Zielbildrate von 120 fps (auf kompatiblen Bildschirmen) darzustellen. Dafür wird allerdings nur eine 1080p-Auflösung ausgegeben. Wer es lieber ausgeglichen mag, der findet mit der Priorität auf Leistung das beste Spielerlebnis. Dort werden 60 fps geboten, je nach Bildschirm gibt es obendrauf eine 4K-Auflösung oder eine 1080p-Auflösung mit verbesserter Kantenglättung.

Auch wenn es euch nicht unbedingt auf die Grafikqualität oder die Zahl der Frames ankommt, werdet ihr von den Verbesserungen positiv überrascht sein.

Werbung:

A Thief's End und The Lost Legacy präsentierten bereits auf der Playstation 4 atemberaubende Bilder, die viele andere Spiele der Konsolengeneration in den Schatten stellten. Riesige, überwucherte Ruinen, meterlange Wasserfälle oder ein weiter Blick über das Gebiet, ließen uns oft innehalten und die Schönheit der Spielwelt mit dem Fotomodus festhalten. Entgegen meiner persönlichen Erwartungen, dass aus genau diesem Grund die erwähnten technischen Neuerungen eher nichtig wirken würden, sind die Unterschiede deutlich spürbar.

Besonders das Spielen mit einer Bildrate von 60 oder mehr Bildern pro Sekunde macht sich in den actionreichen Sequenzen der Spiele bemerkbar. Nahkämpfe wirken flüssiger, Explosionen noch imposanter und die vielen Gewässer realistischer. Die qualitativen Verbesserungen hingegen machen sich besonders in den stark inszenierten Zwischensequenzen bemerkbar. Details wie einzelne Haarsträhnen wirken gestochen scharf, der Lichteinfall auf Nathans ledernen Holster verleiht dem Ganzen mehr Gewicht.

Auch wenn es euch nicht unbedingt auf die Grafikqualität oder die Zahl der Frames ankommt, werdet ihr von den Verbesserungen positiv überrascht sein. Die PS4-Versionen der beiden Titel bleiben weiterhin ein Meilenstein in Sachen Qualität und sie können sich auch heute noch mit anderen, aktuellen Titeln messen. Mit den überarbeiteten PS5-Versionen scheint es deshalb beinahe so, als würde die heutige Technologie endlich dem qualitativen Anspruch von Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy gerecht werden. Zusätzliche Verbesserungen, wie die Unterstützung von 3D-Audio und kurzen bis praktisch kaum spürbaren Ladezeiten, unterstreichen diesen Punkt.

Werbung:

Zwei von Spielern und Kritikern gelobte Spiele im Doppelpack zu veröffentlichen, ist praktisch ein sicherer Sieg für Sony.

Etwas mehr erhofft hatte ich mir hingegen von der Verwendung der adaptiven Trigger, die eine sehr unterhaltsame neue Mechanik im PS5-Controller darstellen. Mithilfe der in den L2- und R2-Tasten integrierten Technik können Entwickler innerhalb ihrer Spiele selbst bestimmen, mit welcher Widerstandskraft die Tasten betätigt werden sollen. Die adaptiven Trigger sind auch in der Legacy of Thieves Collection deutlich zu spüren, etwa wenn sich Nathan mit einer Hand festhält, während er mit der anderen einige Gegner ausschaltet. Fahren wir in Lost Legacy mit unserem Jeep durch die Gegend, geben uns die Entwickler mithilfe des Widerstands das Gefühl, tatsächlich ein Gaspedal herunterdrücken zu müssen, um in den schlammigen Gebieten voranzukommen. Momente, in denen die adaptiven Trigger genutzt werden, fühlen sich wahnsinnig befriedigend und immersiv an und genau aus diesem Grund hätte ich mir viel mehr solcher Momente gewünscht.

Die unzähligen Klettereinlagen etwa würden deutlich mehr Präsenz erhalten, wenn wir zusammen mit den Charakteren ein Gefühl für die steilen Klippen bekommen würden. Sicherlich ist das eine Frage der persönlichen Präferenz, denn die Implementierung hätte sich für einige Spieler vielleicht sogar als nervig erwiesen. Ich hätte mich aber sehr darüber gefreut, an der Seite von Nathan und Chloe das Ausmaß der vielen Stunden, die sie damit beschäftigt sind, sich abzuseilen, Rutschpartien über sich ergehen zu lassen und steile Gebirge zu erklimmen, zu spüren zu bekommen. Auch wenn ich dankend auf die vielen Schwielen an den Händen verzichten kann.

Zwei bereits von Spielern und Kritikern in den Himmel gelobte Spiele im Doppelpack zu veröffentlichen, ist praktisch ein sicherer Sieg für Sony. Die Playstation-4-Versionen können auch heute noch, fünf Jahre nach Erstveröffentlichung, ohne Probleme mit anderen kürzlich veröffentlichten Titeln mithalten. Deshalb ist es keine Überraschung, dass Uncharted: Legacy of Thieves Collection ebenfalls einen Volltreffer landet. Das Gameplay, der Humor und die allgemeine Mixtur der verschiedenen Spielelemente sorgen für viele begeisterte Stunden vor dem Bildschirm.

HQ

Rund fünf Jahre nach Erstveröffentlichung der beiden Titel wissen wir, dass Naughty Dog ganze Arbeit geleistet hat.

Die im Rahmen der Legacy of Thieves Collection vorgestellten Neuerungen, wie die Verbesserung der Bildrate und der Auflösung, heben das Ganze auf ein völlig neues Level. Technische Probleme habe ich während meiner Spielzeit, bis auf einen einzigen Absturz von Uncharted 4: A Thief's End, nicht bemerkt. Mein einziger Kritikpunkt gilt deshalb gleichermaßen als Pluspunkt, denn die Implementierung der adaptiven Trigger geben der haptischen Spielerfahrung ein immersives Gefühl, von dem ich gerne viel mehr sehen (oder spüren) würde.

Wer im Besitz einer Playstation 5 ist und bisher noch nicht in den Genuss gekommen ist, in die Uncharted-Spielereihe einzutauchen, der kann sich die Uncharted: Legacy of Thieves Collection guten Gewissens zulegen und in die actiongeladene Welt der Schatzjäger abtauchen. Auch Uncharted-Fans, die bereits sämtliche Relikte in den beiden Spielen aufgedeckt haben, sollten ein Auge auf die Neuauflagen werfen und abwägen, ob es an der Zeit ist, sich erneut in das nun flüssiger den je aussehende Getümmel zu werfen.

Wer Uncharted 4: A Thief's End oder Uncharted: The Lost Legacy bereits besitzt, kann für eine Investition von 10 Euro Zugriff auf die Playstation-5-Version von Uncharted: Legacy of Thieves Collection zugreifen (die im Playstation-Plus-Abonnement erhaltenen Kopien der Spiele sind bei diesem Angebot aber leider nicht mit inbegriffen). Die Möglichkeit, PS4-Speicherstände auf die PS5 zu übertragen, macht die Zugänglichkeit der Kollektion sogar noch einfacher, sodass es keinerlei Ausreden für Fans guter Action-Adventures gibt, sich diese Sammlung entgehen zu lassen.