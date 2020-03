Uncharted 4 und Dirt Rally 2.0 im April in PS Plus enthalten

Es sieht ganz so aus, als ob das PS-Plus-Angebot für Abonnenten des Sony-Dienstes im April außerordentlich gut ausfällt. Nachdem uns Playstation Polen in den letzten Monaten immer wieder die kommenden Titel zu früh verraten hat, ist es nun Sonys eigener Youtube-Kanal Playstation Access, der uns schon gestern versehentlich einen neuen Trailer (der zwischenzeitlich offline genommen wurde) präsentierte. Dort war ersichtlich, dass Uncharted 4: A Thief's End und Dirt Rally 2.0 nächsten Monat zum Abo-Dienst gelangen.

Wie ihr bereits wisst bekommen Spieler, die jeden Monat für Sonys Playstation-Dienstleistungen zahlen, ein paar Spiele als Teil ihres kostenpflichtigen Abonnements. Sony möchte seinen Fans im April wohl ein besonders freundliches Angebot unterbreiten, nun da viele von uns mehr Zeit zuhause verbringen.

Dirt Rally 2.0 wurde kürzlich mit einer Reihe spielerischer Ergänzungen aktualisiert und Nathan Drakes Abenteuer bleibt eines der besten Spiele dieser Konsolengeneration. Shadow of the Colossus und Sonic Forces stehen weiterhin zum Download zur Verfügung und bleiben bis zum 6. April in der Rotation. Uncharted und Dirt Rally werden dann ab dem 7. April verfügbar sein.