Uncharted 4: A Thief's End springt als nächstes auf PC

Sony hat mehrfach klargestellt, dass sie Spiele in Zukunft auch auf dem PC veröffentlichen wollen. Auf Valves Verkaufsplattform Steam gibt es bereits ein entsprechendes Profil des Entwicklerstudios mit vielen angemeldeten, aber noch nicht freigeschalteten Einträgen. Nach Days Gone scheint Uncharted 4: A Thief's End nun das nächste Projekt zu sein, das Sony für den PC freigibt. In einem Dokument, das heute im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Finanzergebnisse veröffentlicht wurde, wird der Titel explizit genannt. Wann das grandiose Abenteuer von Naughty Dog veröffentlicht wird, wissen wir aber noch nicht.

Quelle: Resetera