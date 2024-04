Uncapped Games enthüllt RTS auf dem Summer Game Fest

HQ

Obwohl wir nur noch ein paar Monate von der Rückkehr von Summer Game Fest entfernt sind, sehen wir allmählich Bestätigungen von Spielen und Ankündigungen, die auf der Messe zu sehen sein werden.

Eines davon kommt vom Strategieentwickler Uncapped Games, der in einem neuen Entwicklertagebuch enthüllt hat, dass sie dabei sind, ein neues RTS zu entwickeln, das auf dem Showcase im Juni enthüllt und der Welt vorgestellt wird.

Der Name des fraglichen Spiels muss noch bestätigt werden, aber in dem YouTube-Video, in dem der Entwickler (bestehend aus Veteranen des Strategiebereichs, mit Personen mit Erfahrung in der Arbeit an StarCraft II, Warcraft III, Company of Heroes, Dawn of War und mehr) hinzufügt, dass sie beabsichtigen, "einen Paradigmenwechsel für das RTS-Genre zu schaffen, den die heutigen Fans von RTS, MOBA und Strategiespiele können alle Spaß machen, während sie die Tiefe und das unendliche Gameplay beibehalten, das Old-School-Fans lieben."

Schaut euch das Tagebuch unten an, um weitere Informationen zu diesem kommenden Projekt zu erhalten, bevor es am 7. Juni enthüllt wird.