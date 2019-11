Unboxing-Video und Kritik zu Shenmue 3

Schon vor einer Woche erschien Shenmue 3 auf PC (Epic Games Store) und Playstation 4. Viele Fans konnten sich am Wochenende ausgiebig mit dem Abenteuer beschäftigen und es vielleicht sogar durchspielen. Unser Autor Kalle gehört zu dieser Gruppe von Spielern, denn er hat sich die Zeit genommen, um euch die Faszination hinter diesem einzigartig nostalgischen Spielerlebnis in einem tollen Text zu erläutern. Wer die offensichtlichen Abzüge in Kauf nimmt und sich durch die anfängliche Gemächlichkeit des Adventures durchbeißt, wird ein besonderes Spiel vorfinden, das euch mit seiner Liebe zum Detail von sich einnehmen kann.

Unsere GRTV-Crew hat außerdem ein kleines Unboxing-Video für die Collector's Edition des Games aufbereitet, mit dem wir einen Blick in die Sammlerausgabe von Shenmue 3 werfen dürfen. Was neben dem Spiel noch in der stilsicheren Box steckt und wie unser Eindruck davon ist, seht ihr in unserem neuen Unboxing-Video: