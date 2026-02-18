Unboxing und Vergleich: So sieht Virtual Boy für die Switch aus
Man kann ihn auch mit dem Originalgerät vergleichen, nur um zu sehen, wie unglaublich ähnlich er tatsächlich dem echten Modell von 1995 ist.
Gestern wurden zehn Virtual Boy-Spiele für das Switch Online + Expansion Pack-Abonnement veröffentlicht, was den Leuten endlich die Möglichkeit gibt, eines der größten Misserfolge der Spielewelt aller Zeiten auszuprobieren. Es ist eine faszinierende Geschichte, über die Sie in unserem ausführlichen Artikel über das Format, den wir neulich veröffentlicht haben, mehr lesen können.
Aber... Du kannst Virtual Boy nicht auf einem normalen Fernseher spielen. Es handelt sich um ein 3D-Gerät mit eingebauten Bildschirmen, und die Titel setzen stark auf 3D-Effekte. Daher müssen Sie entweder eine günstige Pappversion des Geräts oder eine teurere Kopie des Originals bestellen. Allerdings funktioniert es auch mit Nintendo Labo: VR Kit, falls du das besitzt.
Wir spielen gerade die zehn Titel durch, die für Switch Online + Expansion Pack veröffentlicht wurden, um das Virtual Boy-Accessoire zu überprüfen, das heute (Mittwoch) hier auf Gamereactor veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit teilen wir jetzt Fotos des Geräts, einschließlich Vergleiche mit dem Originalgerät, um zu zeigen, wie ähnlich es tatsächlich dem echten Gerät ist.