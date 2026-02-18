Unboxing und Vergleich: So sieht Virtual Boy für die Switch aus

HQ

Gestern wurden zehn Virtual Boy-Spiele für das Switch Online + Expansion Pack-Abonnement veröffentlicht, was den Leuten endlich die Möglichkeit gibt, eines der größten Misserfolge der Spielewelt aller Zeiten auszuprobieren. Es ist eine faszinierende Geschichte, über die Sie in unserem ausführlichen Artikel über das Format, den wir neulich veröffentlicht haben, mehr lesen können.

Aber... Du kannst Virtual Boy nicht auf einem normalen Fernseher spielen. Es handelt sich um ein 3D-Gerät mit eingebauten Bildschirmen, und die Titel setzen stark auf 3D-Effekte. Daher müssen Sie entweder eine günstige Pappversion des Geräts oder eine teurere Kopie des Originals bestellen. Allerdings funktioniert es auch mit Nintendo Labo: VR Kit, falls du das besitzt.

Wir spielen gerade die zehn Titel durch, die für Switch Online + Expansion Pack veröffentlicht wurden, um das Virtual Boy-Accessoire zu überprüfen, das heute (Mittwoch) hier auf Gamereactor veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit teilen wir jetzt Fotos des Geräts, einschließlich Vergleiche mit dem Originalgerät, um zu zeigen, wie ähnlich es tatsächlich dem echten Gerät ist.

My Nintendo Store liefern ihre Waren immer mit einem dekorierten Inneren ab.

So sieht die Verpackung aus.

Der benötigte Stand befindet sich unten in der Kiste.

So sieht die Switch-Version aus, wirklich identisch mit dem Originalgerät. Beachten Sie, dass der Kippschalter und der Regler oben rein dekorativ sind und nicht verwendet werden dürfen.

Wie ähnlich ist es dem Originalgerät, fragen Sie sich vielleicht. Nun... Vergleiche das Bild oben. Das oberste Gerät ist der originale Virtual Boy von 1995, und das untere ist das Switch-Gerät.

Links: OG Virtual Boy / Rechts: Die Switch-Einheit.

Der originale Virtual Boy (links) hatte einen eigenen Controller-Slot und einen Playlink-Sockel. Das ist reine Dekoration auf der Switch-Einheit (rechts).

Der Cartridge-Slot (links) fehlt offensichtlich an der Switch-Einheit (rechts).

Der obere Teil der Einheit kann wie eine Motorhaube zusammengeklappt werden. Links sieht es aus, ohne dass ein Switch 2 eingesetzt ist, und rechts mit dem Switch 2 an seinem Platz. Einfach den Deckel schließen und es sieht genauso aus wie das Original.

Links mit ausgeschaltetem Bildschirm und rechts bereit zum Spielen.