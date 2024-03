Unbenutzt Cuphead: Der Trailer zu Delicious Last Course ist überraschend gruselig

HQ

Du erinnerst dich vielleicht an den Launch-Trailer für den The Delicious Last Course -DLC von Cuphead, aber es gab eine Zeit, in der dieser Trailer ganz anders aussehen sollte.

Der Entwickler Studio MDHR hat dies in einem neuen Beitrag auf X bestätigt, in dem er enthüllte, dass ein Trailer mit einem Storyboard erstellt und geplant, dann aber nie produziert wurde, da das Team schließlich in eine andere Richtung ging. Dieser Trailer wurde jedoch kürzlich von Cuphead -Fan CylindrCZ fertiggestellt und gibt uns einen Einblick in das, wie er hätte aussehen können.

Es ist ein überraschend gruseliger Trailer mit einer fast kultartigen Ästhetik, aber er ist brillant animiert und ziemlich kurz und absolut sehenswert, wenn Sie auch ein Fan von Cuphead sind. Stellt den Fanmade-Trailer unten ein.