Unbeatable bringt diesen November ein handgezeichnetes Rhythmus-Abenteuer

Was würde passieren, wenn Musik selbst illegal wäre? Diese Frage steht im Mittelpunkt von Unbeatable, einem kommenden Rhythmusspiel des Entwicklers D-Cell, das von Playstack veröffentlicht wird - dem Team, das zuletzt dafür bekannt war, Balatro Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. In Unbeatable wurde Musik verboten, aber das hat eine Gruppe von Teenagern nicht davon abgehalten, ihre Instrumente in die Hand zu nehmen und trotzdem zu spielen. Das Spiel kombiniert eine rebellische Geschichte mit einem unverwechselbaren handgezeichneten Kunststil und erschafft so eine Welt, in der Rhythmus nicht nur Unterhaltung, sondern Widerstand ist.

Ein neuer Trailer, der während der Gamescom Opening Night Live gezeigt wurde, gab einen Einblick in das, was euch erwartet. Die Spieler werden die Tastendrücke synchron zur Musik timen, um den Autoritäten zu entkommen, und schaffen so rasante Begegnungen, die Rhythmusmechaniken mit erzählerischer Spannung verbinden. Jenseits der Handlung scheint Unbeatable die emotionalen Herausforderungen zu erforschen, die es mit sich bringt, jung, trotzig und leidenschaftlich für etwas Verbotenes zu sein.

Die künstlerische Ausrichtung des Spiels sticht durch ihre skizzenhafte, ausdrucksstarke Grafik hervor, die den Charakter über den Realismus stellt. Es ist eine auffällige Abkehr von vielen Rhythmustiteln, die sich stark auf abstraktes Design oder Neonästhetik stützen. Mit einer Mischung aus rebellischer Energie und einer klaren musikalischen Identität entwickelt sich Unbeatable zu einem Rhythmusspiel, das sowohl eine Geschichte erzählt als auch deine Reflexe herausfordert. Unbeatable erscheint am 6. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.