Unangenehmen Zeitgenossen in Remothered: Broken Porcelain entgehen

Darril Arts und Stormind Games haben diese Woche ein neues Video zum Horror-Thriller Remothered: Broken Porcelain veröffentlicht, immerhin soll der Titel ja in zwei Monaten erscheinen. Der Publisher Modus Games erinnert noch einmal an die zugrundeliegende Prämisse: Die junge Frau Jennifer übernachtet im Berggasthof der Familie Ashmann und bemerkt dabei, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Im neuesten Trailer sehen wir einige gruselige Gestalten, mit denen es die mutige Heldin im Spiel zu tun bekommt, doch abseits davon gibt es keine neuen Informationen. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass Remothered: Broken Porcelain am 20. Oktober auf Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC veröffentlicht wird. Eine Vorschau mit genaueren Eindrücken zum Spiel findet ihr an dieser Stelle.

