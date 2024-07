Unangekündigte AMD-GPUs sind online erschienen

HQ

Während es in der AMD Radeon RX 7000-Serie bereits einige GPUs gibt, scheint es, dass wir in naher Zukunft noch ein paar mehr bekommen könnten. Der Netzteilhersteller Seasonic hat einige zusätzliche GPUs in seine Wattrechnerfunktion auf seiner Website integriert.

Die AMD Radeon RX 7990 XTX, RX 7950 XTX und RX 7950 XT sind alle im Rechner aufgeführt, was bedeutet, dass wir sie irgendwann in die Hände bekommen werden. Eine mögliche Auffrischung könnte dazu beitragen, mehr GPUs der 7000er-Serie auf den Markt zu bringen, bevor neue Technologien wahrscheinlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen, aber wir müssen abwarten und sehen.

So wie es aussieht, werden diese GPUs neue High-End-Modelle für Verbraucher bieten, da das derzeit beste Modell von AMD die Radeon RX 7900 XTX ist. Wir müssen sehen, wie stark die Preise steigen werden, wenn sich diese als legitim herausstellen, aber es ist erwähnenswert, dass die AMD RX 7900 XT, 7800 XT und 7700 XT alle vom selben Rechner enthüllt wurden.

Danke, Wccftech.

