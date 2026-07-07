Unai Simón bricht neue Rekorde als verlässlichster Torwart der Weltmeisterschaft, nachdem Spanien Portugal mit 1:0 besiegt hat

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Spanien besiegte Portugal im Achtelfinale der Weltmeisterschaft mit 1:0, wobei Arsenal-Stürmer Mikel Merino in der Nachspielzeit nach Vorlage von Ferran Torres, beide Ersatzspieler, traf. Spanien steht nun zum ersten Mal seit 2010 im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, wo sie Portugal auch im Achtelfinale mit 1:0 besiegten und den Wettbewerb gewannen, und sie bleiben das einzige Team bei der Weltmeisterschaft, das kein Gegentor kassiert hat.

Der Torwart des Athletic Club, Unai Simón, brach den WM-Rekord im Spiel der letzten Woche gegen Österreich und baut ihn nun auf sechs WM-Spiele mit einem Clean Sheet aus, einschließlich aller fünf bisherigen Spiele dieses Jahres (0:0 Cap Verde, 4:0 Saudi-Arabien, 1:0 Uruguay, 3:0 Österreich, 1:0 Portugal) und das 0:0 gegen Marokko 2022 (in dem Marokko sich im Elfmeterschießen qualifizierte). Kein anderer Torwart oder Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft hat sechs Spiele ohne Gegentor in Folge gehalten.

Aber wenn wir die Minuten zählen, hat Simón nun 609 Minuten in Folge kein Tor bei der Weltmeisterschaft erzielt. Die Zählung beginnt mit den letzten 39 Minuten des Gruppenspiels gegen Japan 2022 und den 120 Minuten im 0:0 gegen Marokko in der Runde der letzten 16 2022 (das im Elfmeterschießen entschieden wurde, aber diese zählen nicht für diese Statistik), plus den letzten 450 Minuten der bisher fünf ausgetragenen Spiele.

So bricht Simón den bisherigen Rekord von Walter Zenga für Italien 1990 mit 517 Minuten, gebrochen durch ein Tor Argentiniens im Halbfinale (das Italien verlor, schließlich gewann Westdeutschland in jenem Jahr).

Spanien trifft als nächstes am Freitag, den 10. Juli, um 21 Uhr MESZ um 20 Uhr BST auf Belgien, das USA mit 4:1 deklassierte.