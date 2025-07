UN-Rat verlängert Mandat für LGBT-Rechte trotz Rückzug der USA

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Der UN-Menschenrechtsrat hat beschlossen, das Mandat eines unabhängigen Experten für LGBT-Rechte zu verlängern, trotz des wachsenden internationalen Widerstands und des Rückzugs der Vereinigten Staaten von ihrer früheren Unterstützung.

"Die Erneuerung dieses Mandats ist ein Funke Hoffnung in einer Zeit, in der reaktionäre Mächte weltweit versuchen, den Fortschritt zu zerstören, für den unsere Gemeinschaften so hart gekämpft haben", sagte Julia Ehrt, Geschäftsführerin der Kampagnengruppe ILGA World.

Die Entscheidung wurde von Menschenrechtsgruppen als seltenes Zeichen des anhaltenden Engagements begrüßt. Die Arbeit des Experten, die sich auf die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen und die Förderung des Dialogs konzentriert, wird vor dem Hintergrund wachsender Gegenreaktionen mehrerer Bundesstaaten und einer veränderten US-Politik unter der Trump-Regierung fortgesetzt.