UN drängen auf Untersuchung nach tödlichem Vorfall in Gaza in der Nähe eines Hilfszentrums Berichten zufolge wurden Dutzende palästinensische Zivilisten in der Nähe einer Lebensmittelausgabestelle getötet, während das Chaos die humanitären Bemühungen im südlichen Gazastreifen weiterhin belastet.

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Der dritte Tag in Folge der Gewalt in der Nähe eines Nahrungsmittelhilfezentrums in Gaza hat scharfe Kritik von den Vereinten Nationen hervorgerufen, die eine schnelle und unabhängige Untersuchung fordern. Mindestens 27 Palästinenser wurden getötet und Dutzende verletzt. Die israelischen Streitkräfte sagen, sie hätten auf eine wahrgenommene Bedrohung reagiert, als sich Personen ihrer Position abseits einer bestimmten Route näherten. Unterdessen äußern Hilfsorganisationen weiterhin ihre Besorgnis über die sich verschlechternden Bedingungen, da die provisorischen Krankenhäuser überlastet sind und der Hunger zunimmt. Vertriebene Palästinenser füllen literweise Trinkwasser in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Palästinenser in Gaza leiden am 28. Mai 2025 unter einer Wasserkrise in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen // Shutterstock