UN-Atomchef bereitet sich auf Iran-Besuch nach israelischen Angriffen auf den Iran vor

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Der Chef der UN-Atomaufsichtsbehörde hat seine Bereitschaft bekundet, den Iran zu besuchen, um die Situation zu bewerten, nachdem die jüngsten israelischen Angriffe Berichten zufolge die Atomanlage in Natanz beschädigt haben.



"Ich appelliere an alle Parteien, maximale Zurückhaltung zu üben, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Ich wiederhole, dass jede militärische Aktion, die die Sicherheit von Nuklearanlagen gefährdet, schwerwiegende Folgen für die Menschen im Iran, in der Region und darüber hinaus haben könnte", sagte Grossi in seiner Erklärung.

Während iranische Beamte bestätigten, dass andere große Anlagen nicht betroffen seien und die Strahlungswerte nicht gestiegen seien, mahnte Grossi zur Zurückhaltung und warnte vor den Gefahren, die militärische Aktionen für die nukleare Sicherheit darstellen. Er bekräftigte, dass diplomatische Lösungen der einzig gangbare Weg nach vorne seien.