Umweltkritisches Indie-Spiel Highwater vorgestellt

In letzter Zeit sind immer mehr Spiele aufgetaucht, die die Umweltpolitik kritisieren. Anfang dieses Jahres hatten wir Gibbon: Beyond the Trees, das sich mit Entwaldung und dem Überleben von Affen befasste, und heute Abend hatten wir Highwater von Demagog Studios, ein Indie-Abenteuer- / Überlebensspiel, das in einer dystopischen Zukunft spielt, in der eine Eliteklasse Gerüchten zufolge die überflutete Erde verlässt.

Veröffentlichungsdatum ist später in diesem Jahr und Sie können den Trailer unten sehen.