Umweltfreundlichkeit trifft Funktionalität mit der Charlottenborg Tasche von dbramante1928

Waren Sie auf dem Markt für einen neuen Rucksack? Vielleicht suchen Sie etwas mit einem funktionalen Design, interessieren sich aber gleichzeitig für Ausrüstung, die mit umweltfreundlichen Materialien hergestellt wurde. Wenn ja, sollte die neueste Tasche von dbramante1928 genau das Richtige für Sie sein.

Dieser Rucksack, der als dbramante1928 Charlottenborg bekannt ist, wurde aus recyceltem Kunststoff hergestellt und dennoch mit einer Reihe von Taschen und Abschnitten für eine Vielzahl verschiedener Technologie- und Ausrüstungsgegenstände ausgestattet.

Um zu sehen, ob diese umweltfreundliche Tasche das ist, wonach Sie gesucht haben, haben wir einen Blick auf Charlottenborg in der neuesten Folge von Quick Look geworfen, wo unser eigener Magnus einige Fakten und Meinungen über die Tasche geteilt hat. Schauen Sie sich das Video unten an.