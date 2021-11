Umstrittenes Kriegssiel Six Days in Fallujah verschwindet erneut in der Versenkung

HQ

Ego-Shooter, bei denen die Feinde keine Nazis oder Außerirdische sind, sind fast immer umstritten, weil sich jemand (aus guten Gründen) um die Hinterbliebenen sorgt. Die Entwickler solcher Spiele stellen irgendwann in der Regel mit Erschrecken fest, dass sich das Arcade-Gefühl vom stumpfen Geballer nicht gut genug als Kontext eignet, um schreckliche Momente in Menschheitsgeschichte virtuell nachzustellen.

Auch das Kriegsspiel Six Days in Fallujah will sich an der schwierigen Thematik versuchen und einen historischen Komplex aus der jüngeren Vergangenheit "historisch korrekt" darstellen, während die Spieler als eine der beteiligten Parteien aktiv am Geschehen teilnehmen. Das Spiel basiert auf einer blutigen Schlacht in der irakischen Stadt Falludscha im Jahr 2004, während der von den USA angeführten Invasion. Die Entwickler möchte diese Situation mit einem "beispiellosen Maß an Realismus" untermauern möchte - ein unmögliches Vorhaben, das niemals irgendjemandem gelingen wird.

Obwohl die Entwickler eigenen Aussagen zufolge "mehr als 100 Marines, Soldaten und irakische Zivilisten" konsultiert haben, um ihren Ego-Shooter nicht nur Militärpropaganda sein zu lassen, trifft dieser Versuch verständlicherweise auf eine Menge Skeptiker. Als das Spiel vor ein paar Monaten erneut enthüllt wurde, ging das aggressive Marketing direkt nach hinten los, was möglicherweise mit dazu beigetragen hat, dass das Projekt nun zum wiederholten Male verschoben wurde.

„Es wurde klar, dass die Nachbildung dieser wahren Geschichten in hoher Qualität mehr Menschen, Kapital und Zeit erfordern würde, als wir hatten", schreibt Peter Tamte, CEO des Publishers Victura, auf der Webseite des Spiels. "Die Verdoppelung unseres Teams ist nur eines von vielen Dingen, die wir tun, um sicherzustellen, dass Six Days in Fallujah Militär-Shootern eine neue taktische und emotionale Tiefe verleiht." Six Days in Fallujah wird deshalb um ein Jahr nach hinten gestellt und soll nun im vierten Quartal 2022 veröffentlicht werden.