Umstellung bei Eidos Montréal: Vier-Tage-Woche soll Entwickler entlasten

Der Entwickler hinter den Deus-Ex-Spielen und dem kommenden Marvel's Guardians of the Galaxy möchten in Zukunft ebenfalls nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Eidos Montréal und das Tochterstudio Eidos Sherbrooke greifen das Modell auf, um "ein gesundes, kreatives und nachhaltiges Arbeitsumfeld für [ihre] Mitarbeiter zu schaffen".

Freitag wird bei Eidos ab sofort nicht mehr gearbeitet, wodurch die wöchentliche Arbeitszeit der Angestellten von 40 Stunden auf 32 Stunden pro Woche reduziert wird. Die Arbeitsbedingungen und die Gehälter bleiben unverändert, doch das Arbeitspensum wird an die kürzere Arbeitswoche angepasst. Die Entwickler sollen effektiver arbeiten und weniger Zeit verschwenden, zumindest ist das das Ziel.

In der Videospielbranche sehen wir die Umstellung auf eine Vier-Tage-Woche nicht zum ersten Mal. Entwickler sind gefragt und deshalb werden Arbeitgeber aufgrund des starken Wettbewerbs dazu gedrängt, ihren Angestellten bessere Arbeitsbedingungen zu bieten, damit diese nicht zur Konkurrenz wechseln. Das Bugsnax-Studio Young Horses hat erst vor ein paar Monaten auf die Vier-Tage-Woche umgestellt und scheint damit gut zurecht zu kommen.

