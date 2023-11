Umgeben Sie sich mit Sound mit der Soundbar HT-A7000 von Sony

HQ

Da in ein paar Tagen Black Friday ist, bieten viele Unternehmen bereits ihre Black Friday-Angebote an, was bedeutet, dass es eine großartige Zeit ist, um insbesondere für teure Technologie hervorragende Angebote zu ergattern.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Mega-Soundbar sind, um Ihr Seherlebnis zu verbessern, haben wir kürzlich die Sony HT-A7000 in die Hände bekommen, eine riesige Soundbar, die eine Vielzahl von Lautsprechern unterschiedlicher Größe verwendet, um den Benutzer in Surround-Sound zu hüllen.

Um zu sehen, ob diese massive Soundbar die richtige für Ihr Setup ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus seine Gedanken und Meinungen über das Gadget teilt.