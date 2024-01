Umfrage zeigt, dass 8 % der Entwickler an Spielen für Switch 2 arbeiten

HQ

Nintendo weigert sich, etwas über den Nachfolger der Switch zu sagen, der laut Analysten, Insidern und verschiedenen Gerüchten noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Aber es wird immer schwieriger, die Konsole geheim zu halten, und jetzt haben wir etwas, das nur als Beweis dafür angesehen werden kann, dass etwas passieren wird.

In der heute veröffentlichten GDC State of the Game Industry Umfrage 2024 geht hervor, dass 8 % der über 3000 befragten Entwickler angeben, dass sie an Spielen für die nächste Nintendo-Konsole arbeiten. Es sollte angemerkt werden, dass diese Zahl wahrscheinlich noch höher ist, aber da die Switch 2 geheim ist und es strengstens verboten ist, darüber zu sprechen, entscheiden sich einige Entwickler wahrscheinlich dafür, nicht einmal zu einer anerkannten und anonymen Umfrage etwas zu sagen.

Wir gehen davon aus, dass wir mehr Informationen wie diese erhalten werden, je näher die Ankündigung rückt, und es ist möglich, dass Nintendo dies eher früher als später tun wird, wenn sie noch etwas zu verkünden haben, anstatt nur alte Gerüchte zu bestätigen.

Danke VGC