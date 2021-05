Umfrage: Vier von zehn Entwicklern liefern Spiele aufgrund von COVID-19 später aus

You're watching Werben

Obwohl es der Videospielindustrie in Zeiten der weltweiten Gesundheitskrise sehr gut ergeht, geht das Coronavirus nicht unbeschadet an den Entwicklern vorbei. Die Mehrheit der Games, die dieses Jahr erscheinen sollten, sind entweder bereits verzögert worden oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem besten Weg dahin. Die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Online-Umfrage bestätigen diese Beobachtungen.

Im Rahmen der Games Developer Conference werden jedes Jahr Vertreter der Industrie zu verschiedenen Themen und Trends befragt. Über 3.000 Personen haben in den letzten Monaten an der Umfrage teilgenommen und 44 Prozent davon geben an, dass sich die Auslieferung ihres Spiels aufgrund von COVID-19 verzögert habe. Beinahe die Hälfte (n=49 Prozent) der befragten Entwickler waren jedoch der Meinung, keine Auswirkungen im Terminkalender zu spüren. Erwähnenswert ist hierbei, dass einige Antworten bereits zehn Monate alt sind.

Quelle: Gamesindustry.biz.