Umfangreiches Gameplay-Video zu Nier Replicant

Am 23. April soll die "moderne Neuerzählung von NieR Replicant" auf Playstation 4, PC und Xbox One erscheinen. Das neue Gameplay-Video "Ödland" bietet vorab einen ausführlichen Einblick in die Jugend des Protagonisten, der gemeinsam mit der Kriegerin Kainé und dem magischen Buch Grimoire Weiss das Wüstenkönigreich Fassade erkundet und dem sogenannten "Ödtempel" einen Besuch abstattet. Unter anderem wird im Video auch ein Bosskampf gegen eine Gruppe geheimnisvoller, eigenständig handelnder Würfel gezeigt.

Hier geht es zum Video: