Umfangreicher Patch bereichert Baldur's Gate III diese Woche

Larian Studios wird im Laufe der Woche einen neuen Patch für Baldur's Gate III veröffentlichen. Die Entwickler versprechen viele Neuerungen, darunter brandneue Spielmechaniken, Verbesserungen bei den Kämpfen, eine schlauer agierende KI und ein größerer Fokus auf Rollenspielelemente. Neben diesen spielmechanischen Änderungen dürfen sich die Menschen, die bereits den Vollpreis für die unfertige Early-Access-Version bezahlt haben, über visuelle Updates freuen.

Die vollständige Liste an verfügbaren Inhalten soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden, doch einige Highlights wurden bereits kommuniziert. Zum einen soll die Tabletop-Würfelmechanik eine aktivere Rolle beim Anwenden von Zaubersprüchen und Boni spielen, zum anderen ist von Quests die Rede, die sich mit der Hintergrundgeschichte eures Charakters auseinandersetzen. Außerdem werden die Spieler eine Option zum längeren Rasten bekommen, was wiederum eigene Möglichkeiten der Interaktion mit eurer Party ermöglicht. Game Director verrät euch in diesem Video alles Weitere.