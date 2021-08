Umfangreiche Spielversion 1.3 verbessert Cyberpunk 2077 an vielen Fronten

HQ

Am Abend wurden die Patch-Notes der Spielversion 1.3 für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, die eine lange Liste mit Änderungen offenbaren. Anpassungen umfassen hunderte von Fehlerbehebungen, darunter die Optimierung und Korrektur Quest-spezifischer Probleme, Absturzursachen und grafischer Interferenzen.

Viele der Beschreibungen sind sehr, sehr kleinteilig, doch einige Details erscheinen echt nett. Beispielsweise findet ihr in eurem Appartement in Zukunft ein Geschenk von einer guten Freundin, nachdem ihr ihre Quest-Reihe abgeschlossen habt. Ansonsten hat sich vor allem beim Thema Crafting einiges getan: Ihr könnt gleichzeitig an mehreren Gegenständen im Verbund basteln, dafür aber nicht mehr Items herstellen, die über eurem aktuellen (Crafting-)Fähigkeitslevel liegen. Zudem steigen die Levelanforderungen an, wenn ihr Gegenstände höherer Qualität herstellt (tragt ihr besagten Gegenstand bereits, könnt ihr ihn weiterhin verwenden. Ein Problem ergibt sich aus den zusätzlichen Levelanforderungen erst, sobald ihr ihn ablegt).

Systeme mit niedriger Grafikleistung können einen körnigen Filter über das Bild legen, um anspruchsvolle Bildreflektionen zu reduzieren. Die Entwickler haben zudem die Anzahl der Speicherstände erhöht, mit denen ihr eure Spieldaten vor unvorhergesehenen Konsequenzen schützen könnt. In Vs Appartement gibt es neue Interaktionsmöglichkeiten und im Rucksack werden Quest-Gegenstände nun gesondert aufbewahrt. Wenn ihr den Kram nicht mehr benötigt, könnt ihr ihn auch verkaufen oder in den Müll schmeißen. Zudem lässt sich Cyberware in v1.3 von Cyberpunk 2077 endlich miteinander vergleichen.

Abgerundet wird das alles von drei kostenlosen DLC-Gegenständen, die ihr vom Hauptmenü aus herunterladen müsst: ein alternatives Kostüm für Johnny Silverhand, zwei Jacken für V und ein neues Auto, das ihr nach Abschluss einer bestimmten Quest als Belohnung kassiert. Belest euch im Fall der Fälle auf der offiziellen Webseite des Entwicklers näher zu diesem Thema.

