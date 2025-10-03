Umbreon und Espeon stehen im Rampenlicht mit neuem Pokémon-Merch

HQ

Umbreon und Espeon. Die beiden Evoli-Evoli der 2. Generation, die Freundschaft zeigten, sind wirklich magisch, indem sie es uns ermöglichen, unser Evoli entweder zu einem coolen Pokémon vom Typ Unlicht oder zu einem mächtigen Psycho-Pokémon zu entwickeln.

Diese beiden Evoli-Evoli erhalten in dieser gruseligen Jahreszeit besondere Aufmerksamkeit, denn sie sind die Dreh- und Angelpunkte einer neuen Reihe von Taschen, Koffern und mehr, dank des Sammelkartenspiel-Sets Celestial Umbreon und Espeon.

Spielmatten, Deckboxen, Ordner und mehr sind sowohl Evoli mit schwarzem als auch violettem Design enthalten. Ganz im Sinne der gruseligen Jahreszeit, auch wenn keines der beiden Pokémon dafür bekannt ist, gruselig zu sein. Der Rucksack ist der teuerste Artikel auf der Liste und für 50 £ im Pokémon Center-Webshop erhältlich. Vielleicht solltest du mit diesen Gegenständen schnell handeln, wenn du daran denkst, sie zu bekommen, aber wie bei allem, was mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel zu tun hat, kannst du sicher sein, dass Scalper ihre Bots bereit haben, um Aktien zu kaufen.

