Umarme dein ursprüngliches Verlangen mit A Game About Digging A Hole

Jeder Mensch ist anders, sagt man so. Aber nur wenige Männer konnten mit der Zeit einer Schaufel und einem markierten Fleck auf dem Boden widerstehen, um nicht sofort ein Loch zu graben und so lange zu graben, bis ihnen die Kraft (oder das Bier) ausging. Du denkst vielleicht, dass ich verrückt bin, aber es gibt einen Entwickler, der an Leute wie mich gedacht hat und A Game About Digging A Hole entwickelt hat, ein Indie-Spiel, das genau das hält, was es verspricht. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

In nur zwei Wochen schrieb ein Entwickler von Cybervawe (Solarpunk) in seiner Freizeit den vollständigen Code für dieses Spiel, das am 7. Februar für 3,99 £/4,99 € auf Steam erscheint. Du kannst nicht nur die geradlinige Distanz zu China durch den Erdkern verkürzen, sondern auch verborgene Geheimnisse aufdecken und nützliche Materialien und Schätze horten, um deine Ausgrabungsausrüstung aufzurüsten.

Wenn A Game About Digging A Hole für Sie gut klingt, können Sie es hier zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen.