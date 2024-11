Um wie viel Uhr können Sie mit dem Spielen von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl beginnen?

HQ

Wir wissen, dass viele von euch darauf gespannt sind, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zu spielen, das am 20. November erscheint - also morgen. Aber... Das bedeutet nicht, dass du die Schule schwänzen oder dich krank melden kannst, um die verbotene Zone im Spiel zu erkunden.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird nicht um Mitternacht veröffentlicht, und die sozialen Medien enthüllen jetzt die Details. In den meisten europäischen Ländern wird die Premiere um 17:00 Uhr MEZ stattfinden, während das Vereinigte Königreich um 16:00 Uhr GMT und Osteuropa (einschließlich Finnland und das Heimatland des Spiels, die Ukraine) um 18:00 Uhr MEZ beginnen können.

Schauen Sie sich das Bild unten an, um weitere Informationen zu erhalten, und stellen Sie sicher, dass Sie das riesige Spiel (ca. 144 Gigabyte für Xbox Series S/X) noch heute vorladen, damit Sie schnell loslegen können.