Um Mitternacht läuft neue Ausgabe von Inside Xbox

Heute Abend um 22:00 Uhr veranstaltet Sony einen Livestream, unter anderem mit The Last of Us: Part II. Microsoft will ihnen nicht den ganzen Abend überlassen und hat als Antwort darauf eine weitere Episode ihres eigenen Livestream-Formats Inside Xbox angekündigt. Das läuft in der Nacht von heute auf Morgen, genau zur Geisterstunde, sprich um Mitternacht.

Sie versprechen neue Infos zum Project xCloud, der Fan-Messe X019, dem Xbox Game Pass, Ghost Recon: Breakpoint und mehr. Es gibt sogar einen Trailer mit vielversprechenden Neuigkeiten zu Hitman 2, Afterparty, Atlas und Code Vein (um nur einige zu nennen). Wenn ihr das selbst mitansehen wollt, klickt euch in der Nacht auf Mixer. Wir begleiten die Show für euch natürlich ebenfalls, sodass ihr am Morgen die wichtigsten News habt.